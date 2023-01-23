Жоаозиньо высказался о новом контракте с «Сочи»

Полузащитник из Бразилии Жоаозиньо, который уже не первый год выступает в России, ответил на вопрос о своём новом контракте с «Сочи».

«Новый год только начался, рано ещё думать о том, что будет через полгода, пускай начнется чемпионат», - цитирует игрока «РИА Новости Спорт».

Действующий контракт бразильца с «барсами» действует до середины 2023 года, а выступает 34-летний полузащитник за свой нынешний клуб с 2020 года.

Жоаозиньо выступает в России с 2011 года. Первым его клубом из России был «Краснодар», в составе «быков» бразилец стал настоящим ветераном, сыграв более 170 матчей за семь лет. С 2018 по 2020 год бразилец играл в составе московского «Динамо».