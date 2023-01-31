ЦСКА объявил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча в «Верону» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сообщается, что арендное соглашение предусматривает опцию выкупа 23-летнего футболиста, который перед отъездом успел продлить своё соглашение с московским клубом на полгода.

В текущем сезоне Гайч провёл за ЦСКА 11 матчей, отметившись в них двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Аргентины в 1,8 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков набранных очков.