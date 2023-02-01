Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» усилился защитником «Ювентуса» официально

01 Февраля 2023 • 01:29 Комментировать
Верона
...
Лацио
06.02 20:30

Римский «Лацио» усилился 22-летним защитником «Ювентуса» Лукой Пеллегрини, об этом сообщается в соцсетях столичного итальянского клуба.

Напомним, что первую часть текущего сезона Пеллегрини провёл в Германии будучи игроком франкфуртского «Айнтрахта». Но играет он не слишком регулярно – у защитника набралось всего лишь 14 матчей за клуб во всех турнирах.

Права на молодого игрока принадлежат туринскому «Ювентусу», в стане «старой синьоры» Пеллегрини попеременно находится с лета 2019 года, именно тогда он перебрался в туринский клуб из состава злейшего врага «Лацио» - «Ромы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Айнтрахт Франкфурт Лука Пеллегрини Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА ЛАЦИО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
01:58 · Италия. Кубок
Индзаги прокомментировал исключение Шкриньяра из состава «Интера» 1
01:46 · Англия. Премьер-лига
Жиру сказал «нет» «Эвертону»
01:29 · Италия. Серия А
«Лацио» усилился защитником «Ювентуса» официально
00:56 · Италия. Кубок
Гол Дармиана позволил «Интеру» выбить «Аталанту»
31 Января
23:18 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не подпишет Шкриньяра в январе, игрок перейдёт летом в качестве свободного агента 1
23:08 · Италия. Серия А
Маротта: «Шкриньяр сделал свой выбор, мы должны его уважать»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Лукич перебрался из «Торино» в «Фулхэм» официально
22:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не отпустила Павара в топ-клуб Серии А 1
22:30 · Италия. Кубок
«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:08 · Италия. Серия А
Романо: «Барселона» не имеет шансов на подписание Амрабата»
21:47 · Италия. Кубок
​«Рома» - «Кремонезе»: прогноз на матч Кубка Италии – 1 февраля 2023
21:44 · Италия. Серия А
Амрабат настаивает на переходе в «Барселону» 1
21:20 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Борнмута» заблокировал трансфер Дзаньоло
21:16 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Рубина» Абильдгор усилил аутсайдера Серии А
21:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» приобрела у «Вероны» Барака официально
Все новости
Рекомендуем