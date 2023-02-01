Римский «Лацио» усилился 22-летним защитником «Ювентуса» Лукой Пеллегрини, об этом сообщается в соцсетях столичного итальянского клуба.

Напомним, что первую часть текущего сезона Пеллегрини провёл в Германии будучи игроком франкфуртского «Айнтрахта». Но играет он не слишком регулярно – у защитника набралось всего лишь 14 матчей за клуб во всех турнирах.

Права на молодого игрока принадлежат туринскому «Ювентусу», в стане «старой синьоры» Пеллегрини попеременно находится с лета 2019 года, именно тогда он перебрался в туринский клуб из состава злейшего врага «Лацио» - «Ромы».