Сарри: «Теряем очки»

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии «Верона» и «Лацио» сыграли вничью, после чего наставник римского клуба Маурицио Сарри прокомментировал итоги игры, которую он назвал «тяжелой», а соперника - «грязным».

- Теряем очки. Для нас это был тяжелый матч. Еще до его начала, в фазе подготовки, все шло не так хорошо. Против нас играла агрессивная и грязная команда, которая не стеснялась фолить. Они ведут борьбу за сохранение места в Серии А, и потому создали проблемы. Мы справлялись, если не считать первых пятнадцати минут второго тайма, - цитирует слова Маурицио Сарри cittaceleste.it.