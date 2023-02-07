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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Теряем очки»

07 Февраля 2023 • 02:31 Комментировать
Верона
1:1
Лацио
окончен

В матче двадцать первого тура чемпионата Италии «Верона» и «Лацио» сыграли вничью, после чего наставник римского клуба Маурицио Сарри прокомментировал итоги игры, которую он назвал «тяжелой», а соперника - «грязным».

- Теряем очки. Для нас это был тяжелый матч. Еще до его начала, в фазе подготовки, все шло не так хорошо. Против нас играла агрессивная и грязная команда, которая не стеснялась фолить. Они ведут борьбу за сохранение места в Серии А, и потому создали проблемы. Мы справлялись, если не считать первых пятнадцати минут второго тайма, - цитирует слова Маурицио Сарри cittaceleste.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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