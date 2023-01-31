Непомнящий: «Гайч не заслужил к себе столько внимания, не велика потеря для ЦСКА»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в «Верону». Напомним, игрок перебрался в итальянский клуб на правах аренды с правом выкупа.

«Думаю, что Гайч не заслужил к себе столько внимания и уважения. Его нельзя назвать незаменимым. Он играл слишком мало и не слишком успешно. Не велика потеря для ЦСКА», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Специалист отметил, что у «армейцев» есть великолепный Фёдор Чалов, который находится в полном порядке.

В текущем сезоне 23-летний Гайч принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.