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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Гайч не заслужил к себе столько внимания, не велика потеря для ЦСКА»

31 Января 2023 • 15:08 Комментировать
Верона
...
Лацио
06.02 20:30

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в «Верону». Напомним, игрок перебрался в итальянский клуб на правах аренды с правом выкупа.

«Думаю, что Гайч не заслужил к себе столько внимания и уважения. Его нельзя назвать незаменимым. Он играл слишком мало и не слишком успешно. Не велика потеря для ЦСКА», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Специалист отметил, что у «армейцев» есть великолепный Фёдор Чалов, который находится в полном порядке.

В текущем сезоне 23-летний Гайч принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет две результативные передачи.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Верона Валерий Непомнящий Фёдор Чалов Адольфо Гайч
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