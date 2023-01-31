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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Рубина» Абильдгор усилил аутсайдера Серии А

31 Января 2023 • 21:16 Комментировать
Верона
...
Лацио
06.02 20:30

Бывший игрок казанского «Рубина» Оливер Абильдгор стал игроком аутсайдера итальянской Серии А – «Вероны». О состоявшейся сделке между «Селтиком» и итальянским клубом сообщает портал Transfermarkt.

Напомним, 26-летний датчанин выступал за казанцев с 2020 года и провёл за клуб из столицы Татарстана свыше 65 официальных матчей. Последним клубом опорного полузащитника был шотландский «Селтик», правда, за шотландского гранда игрок выступал нерегулярно и сыграл в половине возможных матчей.

«Верона» занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 13 очков.

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