Бывший игрок «Рубина» Абильдгор усилил аутсайдера Серии А

Бывший игрок казанского «Рубина» Оливер Абильдгор стал игроком аутсайдера итальянской Серии А – «Вероны». О состоявшейся сделке между «Селтиком» и итальянским клубом сообщает портал Transfermarkt.

Напомним, 26-летний датчанин выступал за казанцев с 2020 года и провёл за клуб из столицы Татарстана свыше 65 официальных матчей. Последним клубом опорного полузащитника был шотландский «Селтик», правда, за шотландского гранда игрок выступал нерегулярно и сыграл в половине возможных матчей.

«Верона» занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 13 очков.