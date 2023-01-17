Кириченко заявил, что «Сочи» необходимо возвращать утраченные позиции

Член тренерского штаба Курбана Бердыева в «Сочи» Дмитрий Кириченко заявил, что клубу с берегов Чёрного моря необходимо возвращать свои позиции в чемпионате России.

«Год назад эта команда заняла второе место. И это серьёзный успех. Многих игроков мы знаем, со многими работали. Команда качественная и ее надо возвращать на прежние позиции», - цитирует Кириченко пресс-служба «барсов».

Напомним, по итогам прошлого сезона ФК «Сочи» занял второе место в РПЛ. Правда, в Лиге чемпионов южанам поиграть было не суждено из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

Сейчас сочинцы идут на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, у них в активе 25 набранных очков, отставание от первого места – 17 баллов.