Дивеев и ЦСКА обсуждают новый контракт

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев обсуждает с московским клубом новое соглашение. Об этом сообщил агент футболиста Олег Ерёмин.

«Очень многое зависит от позиции клуба, но мы свою позицию уже выразили. Переговорный процесс идёт, он может идти долго и это нормально», - цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что текущий трудовой договор связывает защитника с «армейцами» до середины следующего года. Игорю Дивееву 23 года, в текущем сезоне он вышел на поле 12 раз, забив гол и отдав один ассист.

Ранее Ерёмин заявил, что его клиентом всё ещё интересуются клубы из Европы, но до конкретных действий с их стороны пока не дошло.