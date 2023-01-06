Гулиев: «В ЦСКА никогда не перейду»

Воспитанник московского «Спартака» Аяз Гулиев заверил, что никогда в карьере не перейдёт в стан злейшего врага «красно-белых» - в московский ЦСКА.

«Как спартаковец, с пяти лет я прошёл все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. ЦСКА был и остаётся принципиальным соперником лично для меня», - цитирует Гулиева «РБ Спорт».

Гулиев добавил, что не может сказать также про «Зенит», поэтому не откажется от перехода в петербургский клуб, если возникнет такая возможность.

В данный момент Гулиев – центральный полузащитник аутсайдера РПЛ – подмосковных «Химок». Клуб занимает в лиге 15-е место, набрав всего 12 очков.