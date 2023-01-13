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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» опровергли слухи об интересе к Мевле

13 Января 2023 • 21:43 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
04.03 19:00

Возвращение словенского защитника Михи Мевли в «Сочи», похоже, отменяется. Ранее в спортивных СМИ появилась новость, что 32-летний центрдеф «Спартака» из Москвы близок к возвращению в стан «барсов», клуб из Сочи возглавляет опытный Курбан Бердыев.

Портал Metaratings утверждает, что сейчас клуб из курортного города работает над омоложением своего состава и такой игрок как Мевля им попросту не нужен. Напомним, что словенец играл за «Сочи» с 2019 по 2021 год и провёл за клуб из РПЛ порядка 50 официальных встреч.

С осени 2022 года Мевля – игрок «Спартака», однако вышел на поле за «крансо-белых» он всего семь раз во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Миха Мевля Трансферы футбола - зима 2023
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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