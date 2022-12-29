Первый тренер Дзюбы — о будущем футболиста: «Артём сказал, что всё идёт по плану»

Александр Шупляков, первый тренер российского нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем своего экс-подопечного.

Напомним, нынешний сезон 34-летний форвард начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», однако в ноябре расторг трудовое соглашение, успев провести в составе своей новой команды всего пять матчей и отметиться одним забитым голом. Сейчас Дзюба находится в поиске нового места работы.

Шупляков рассказал о встрече с опытным форвардом, на которой Дзюба заверил его, что всё идёт по плану и переживать не стоит.

«Артём сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: «Всё идет по плану. Дождёмся января», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Урал», «Торпедо», а также итальянская «Венеция».