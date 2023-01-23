Кафанов назвал лучшего пенальтиста РПЛ

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о том, кто является лучшим пенальтистом в РПЛ.

Специалист считает, что лучше всех 11-метровые удары в чемпионате России исполняет полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Также Кафанов выделил игрока московского «Динамо» Даниила Фомина.

«Кто лучший пенальтист РПЛ? На сегодняшний день — Жоаозиньо, он забил 22 из 23 пенальти. Фомин тоже хорошо бьёт», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний Жоаозиньо провёл в составе южан 19 матчей, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.