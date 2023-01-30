Магнуссон признался в любви болельщикам ЦСКА

Бывший форвард московских «армейцев» Хёрдур Магнуссон высказался о болельщиках своего бывшего клуба.

«Всё время моего пребывания в ЦСКА они оказывали мне любовь и преданность. Они дали мне всё, я старался отдать им то же самое взамен. Мои отношения с фанатами «красно-синих» остаются фантастическими и я хочу, чтобы они вместе с их любимым клубом добились больших успехов. Они заслуживают всего счастья в мире. Надеюсь, в будущем ЦСКА выиграет множество титулов», - цитирует Магнуссона «Чемпионат».

Напомним, исландец выступал в ЦСКА с 2018 по 2022 год, забив за «армейцев» пять голов и сыграв более 70 официальных матчей во всех турнирах. На данный момент 29-летний защитник – игрок греческого «Панатинаикоса», также выступает за национальную сборную Исландии.

Ранее Магнуссон признался, что регулярно следит за своим бывшим клубом.