Ганчаренко рассказал, что Влашич общается с ним на русском языке

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко рассказал о взаимоотношениях с бывшим подопечным по ЦСКА Николой Влашичем.

«Звонил ему, когда он был в «Вест Хэме». Пытался говорить с ним на английском, а он такой: «Давай на русском! Я с Ярмоленко практикую». Видимо, Миранчук не хочет с ним разговаривать на русском», — рассказал специалист, чьи слова приводит издание «Чемпионат».

Напомним, что сейчас Никола Влашич является одноклубником Алексея Миранчука по итальянского «Торино». В футболке «армейцев» игрок хорватской сборной выступал с 2018 по 2021 год.