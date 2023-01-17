Агент рассказал о состоянии защитника ЦСКА Виллиана Роши

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о текущем состоянии 27-летнего футболиста.

Напомним, ранее стало известно о том, что бразилец получил небольшое повреждение после столкновения.

По словам агента, травма оказалась несерьёзной, поэтому сейчас Роша полностью здоров.

«Состояние Виллиана Роши? Ничего серьёзного. Это была просто шишка, просто предосторожность», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «красно-синих» 13 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.