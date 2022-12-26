Руслан Нигматуллин: «Бердыев может добиться результата»

Известный российский специалист Курбан Бердыев стал наставником «Сочи», и бывший голкипер российской сборной, а также московских клубов «Спартак» и «Локомотив», верит в способности Бердыева. Тот в прошлом дважды привел к чемпионскому титулу казанский «Рубин», которые ныне покинул высший свет российского футбола, а также пришел к серебру с «Ростовом». Поэтому и сейчас Нигматуллин ожидает прогресса для «Сочи».

- Единственное, что может смущать, это то, что Курбан Бекиевич выпадал из обоймы РПЛ, когда он уехал работать в Иран и Казахстан, но все знают, что этот специалист может добиться результата, как это было в «Рубине» и «Ростове», - цитирует Нигматуллина «Рейтинг Букмекеров».