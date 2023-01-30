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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сарвели: «Не надо привязывать футболистов Осинькина и его игровую манеру»

30 Января 2023 • 12:36 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели, ранее выступавший за «Крылья Советов», поделился мнением о выступлениях других экс-игроков самарской команды в составе «Спартака».

По мнению Сарвели, бывший футболисты «Крыльев Советов» способны себя успешно проявлять и за пределами той системы, которую выстроил главный тренер самарцев Игорь Осинькин ещё в академии «Чертаново».

«Не надо привязывать футболистов Осинькина и его игровую манеру. Многие футболисты играют в хороших командах РПЛ. Те же Зиньковский, Умяров и Пруцев — в «Спартаке». По моему мнению, они блистают», — цитирует Сарвели «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Зиньковский провёл за «Спартак» 19 матчей, отметившись в них двумя голами и двумя результативными передачами. На счету 22-летнего Пруцева один гол и три ассиста в 22 встречах, а его ровесник Умяров провёл 15 встреч, но результативными действиями отличиться в них не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Сочи Антон Зиньковский Владислав Сарвели Наиль Умяров Данил Пруцев
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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