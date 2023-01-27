Смородская заявила, что не видит рисков в переходе Дзюбы в ЦСКА

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в ЦСКА в качестве свободного агента. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован тренер «армейцев» Владимир Федотов, он видит в Дзюбе замену аргентинцу Адольфо Гайчу.

«Абсолютно никаких рисков для ЦСКА не вижу, все игроки в мире переходят из клуба в клуб. Болельщики будут протестовать? Пусть протестуют, они же постоянно протестуют, а надо быть с клубом всегда», - цитирует Смородскую «Матч-ТВ».

Ранее в своей карьере Дзюба играл за московский «Спартак», а после – семь лет за «Зенит». Форварду 34 года.