Бийол: «Березуцкий многому меня научил»

Бывший защитник ЦСКА, а ныне футболист «Удинезе» Яка Бийол рассказал о том, как экс-наставник «армейцев» Алексей Березуцкий повлиял на его игру.

По словам 23-летнего словенца, именно российский тренер научил его играть на позиции центрального защитника. Напомним, что ранее Бийол действовал выше.

«Благодарен Березуцкому за возможность сыграть в центре защиты. Алексей многому научил меня», — приводит слова Бийола Sport24.

Напомним, в общей сложности Бийол провёл за ЦСКА 96 матчей, отметившись в них семью голами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне защитник провёл 15 игр в составе «Удинезе», забив в них два мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 10 миллионов евро.