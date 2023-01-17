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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бийол: «Березуцкий многому меня научил»

17 Января 2023 • 12:22 Комментировать
Сампдория
...
Удинезе
1 3.65 X 3.30 2 2.10
22.01 14:30

Бывший защитник ЦСКА, а ныне футболист «Удинезе» Яка Бийол рассказал о том, как экс-наставник «армейцев» Алексей Березуцкий повлиял на его игру.

По словам 23-летнего словенца, именно российский тренер научил его играть на позиции центрального защитника. Напомним, что ранее Бийол действовал выше.  

«Благодарен Березуцкому за возможность сыграть в центре защиты. Алексей многому научил меня», — приводит слова Бийола Sport24.

Напомним, в общей сложности Бийол провёл за ЦСКА 96 матчей, отметившись в них семью голами и восемью результативными передачами. В нынешнем сезоне защитник провёл 15 игр в составе «Удинезе», забив в них два мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Алексей Березуцкий Яка Бийол
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