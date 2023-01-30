Магнуссон: «Слежу за ЦСКА, у меня всегда включены уведомления на телефоне»

Бывший защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, в настоящий момент выступающий за греческий «Панатинаикос», признался, что продолжает следить за московским клубом.

«У меня всегда включены уведомления на телефоне — слежу за всем, что происходит в команде! До сих пор поддерживаю связь со многими игроками и персоналом команды», — цитирует Магнуссона «Чемпионат».

Напомним, что Магнуссон защищал цвета ЦСКА с 2018 по 2022 год. В общей сложности за «армейцев» исландский футболист провёл 93 матча, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-синие» расположились на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.