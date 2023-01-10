Кириченко: «Я знал, что мы войдем в тренерский штаб «Сочи»

Новый тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко рассказал о попадании в штаб Курбана Бердыева.

«Я знал, что мы войдем в тренерский штаб. Но пока контракт не был подписан, о чем говорить было? Мы постоянно были на связи. Уже тогда мы работали вместе с точки зрения теории, в просмотре футболистов. Трудились и без контрактов», - рассказал бывший футболист российской сборной в интервью изданию«РБ Спорт». Также Кириченко рассказал, что после отпуска тяжело входить в рабочий процесс, однако в коллективе же сформировалась рабочая обстановка.

Напомним, что недавно стало известно о вхождении Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова и Андрея Мацюры в тренерский штаб нового наставника «Сочи» Курбана Бердыева.