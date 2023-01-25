Гершкович: «Слуцкий ещё не сказал своего последнего слова»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович уверен, что Леонид Слуцкий ещё достигнет успеха в своей тренерской карьере.

«Победы с ЦСКА – не последние в его карьере, Слуцкий в самом соку, у него есть огромный опыт победителя. Он очень хорош с точки зрения анализа не только игровых действий, но и своей работы. Слуцкий сделает выводы из ошибок, он еще не сказал своего последнего слова», - цитирует Гершковича «Матч-ТВ».

Напомним, в 2022 году в тренерской карьере Слуцкого наступила чёрная полоса. Сначала он вылетел из РПЛ с казанским «Рубином» и впервые за 19 лет отправил клуб из Татарстана на понижение. А после, будучи тренером команды Первой лиги сам её и покинул – теперь Слуцкий находится без работы. До этого Слуцкий взял немало трофеев с московским ЦСКА, а также тренировал английский «Халл» и нидерландский «Витесс», а также выводил «Рубин» в еврокубки.