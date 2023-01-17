ЦСКА не ведёт поиски центрзащитника, уточнил спортивный директор клуба

Московский ЦСКА не нуждается в центральном защитнике, уточнил спортивный директор клуба Андрей Мовсесьян. Это заявление он сделал в ответ на вопрос о том, действительно ли ЦСКА собирается оформить трансфер защитника «Оренбурга» Ренато Гойковичу.

- Мы не ведём поиск центрального защитника, - цитирует слова Мовсесьяна телеграм-канал Ивана Карпова.

Для ЦСКА российский чемпионат возобновится четвертого марта матчем с «Сочи». В настоящий момент московский клуб занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. В последний раз клуб становился чемпионом России в 2016 году.