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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА не ведёт поиски центрзащитника, уточнил спортивный директор клуба

17 Января 2023 • 03:29 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Московский ЦСКА не нуждается в центральном защитнике, уточнил спортивный директор клуба Андрей Мовсесьян. Это заявление он сделал в ответ на вопрос о том, действительно ли ЦСКА собирается оформить трансфер защитника «Оренбурга» Ренато Гойковичу.

- Мы не ведём поиск центрального защитника, - цитирует слова Мовсесьяна телеграм-канал Ивана Карпова.

Для ЦСКА российский чемпионат возобновится четвертого марта матчем с «Сочи». В настоящий момент московский клуб занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. В последний раз клуб становился чемпионом России в 2016 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Мовсесьян Ренато Гойкович
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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