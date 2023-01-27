Федотов – о матче с «Партизаном»: «Главное – на поле не было равнодушных»

Наставник московских «армейцев» подвёл итоги контрольной встречи своего клуба против одного из топовых клубов Сербии – белградского «Партизана», матч прошёл в турецком городе Белек. Встреча завершилась победой московского клуба – 2:1.

«Мне в принципе всё понравилось, на футбольном поле сегодня не было равнодушных, а это самое главное. Есть незначительные моменты, но это всё можно отрегулировать процессом тренировок», - цитирует Федотова «Матч-ТВ».

Тренер добавил, что сегодня его подопечные немного спешили при развитии атак, тем самым, не создавая преимущество на поле. Небольшой доработки требует командная игра в обороне.

Напомним, ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место, «красно-синие» набрали 29 очков.