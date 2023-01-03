Агент Щенникова отказался комментировать слухи об уходе своего клиента

Сергей Пушкин, выполняющий обязанности футбольного агента Георгия Щенникова, ответил на вопрос о будущем своего клиента в ЦСКА. По последним слухам, Щенников намерен покинуть клуб предстоящим летом, об этом написали различные телеграм-каналы, в том числе и такой, как «Инсайды от Карпа». Пока что Пушкин не готов ответить что-либо конкретное в ответ на просьбу корреспондентов внести ясность.

- Щенников покинет ЦСКА по окончании сезона? Не знаю. Я такой информацией не располагаю. Ведутся ли переговоры с ЦСКА? Без комментариев пока, - цитирует слова Пушкина издание «Спорт-Экспресс».