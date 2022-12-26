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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шаронов: «Хотелось бы посмотреть, как Бердыев будет выстраивать в «Сочи» атаку»

26 Декабря 2022 • 14:01 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Наставник хабаровского СКА Роман Шаронов высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Напомним, что в бытность игроком Шаронов выступал под руководством Бердыева в составе казанского «Рубина».

По словам 46-летнего тренера, он перенял у Бердыева метод организации тренировочного процесса, который сейчас использует в своей профессиональной деятельности. Также Шаронов признался, что ему будет интересно посмотреть, какой стиль игры решит прививать 70-летний специалист «Сочи».

«Хотелось бы посмотреть, как он будет выстраивать в «Сочи» атаку: будет ли использовать прежние наработки или как-то подстроится под новые футбольные тенденции», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Роман Шаронов Сочи
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СОЧИ ЦСКА МОСКВА
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