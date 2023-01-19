Медина заявил, что счастлив в ЦСКА

Защитник московских «армейцев» Хесус Медина заявил, что счастлив в своём нынешнем клубе и покидать Москву этой зимой точно не собирается. Правда, о своём будущем после окончания сезона парагваец пока молчит.

«Я счастлив и доволен всем в ЦСКА, в клубе мне все помогают. Я сфокусирован на своей игре за команду и хочу успешно завершить сезон», - цитирует Медину «Матч-ТВ».

В этом январе исполнился год, как Медина стал игроком ЦСКА. Его контракт с «армейцами» действует ещё два с половиной года.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА идёт далеко от того результата, о котором мечтают болельщики – всего на пятом месте, у подопечных Владимира Федотова 29 очков.