Дьяков приветствует возвращение Бердыева в российский футбол

Известный специалист Курбан Бердыев, на счету которого есть серьезные успехи в нашем футболе, снова возвращается к делу - он будет тренировать «Сочи». Этим очень доволен Виталий Дьяков - бывший защитник «Ростова», который в прошлом работал с Бердыевым, когда «Ростов» подошел к самому громкому успеху за все время выступлений в российском чемпионате, а именно - к серебряным медалям в 2016 году, именно при Бердыеве. Дьякову по душе последние новости:

- Возвращение Бердыева — это плюс для всего российского футбола. Давно его не было. Всем будет интересно следить за "Сочи", в какой футбол они будут играть. Бердыев добивался больших успехов не с самыми именитыми командами, - цитирует Дьякова «РБ Спорт».