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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лукин — о возможном переходе Дивеева в итальянский клуб: «Дивей возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить»

16 Января 2023 • 11:47 Комментировать
Сочи
...
ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил шансы своего одноклубника Игоря Дивеева заиграть в итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что услуги 23-летнего Дивеева были предложены нескольким итальянским клубам. По мнению Лукина, защитник сборной России легко смог бы выступать в Европе.

«Бийол уехал и сейчас в старте «Удинезе», как и Бекао. Дивей уедет, возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить. Верю в Игоря», — цитирует Лукина Sport24.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Матвей Лукин
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