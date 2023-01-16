Лукин — о возможном переходе Дивеева в итальянский клуб: «Дивей возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил шансы своего одноклубника Игоря Дивеева заиграть в итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что услуги 23-летнего Дивеева были предложены нескольким итальянским клубам. По мнению Лукина, защитник сборной России легко смог бы выступать в Европе.

«Бийол уехал и сейчас в старте «Удинезе», как и Бекао. Дивей уедет, возьмёт капитанскую повязку и будет там руководить. Верю в Игоря», — цитирует Лукина Sport24.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу.