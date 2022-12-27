Агент: «Кучаев полностью восстановился от травмы»

Александр Клюев, представитель игрока столичного ЦСКА Константина Кучаева, высказался о состоянии футболиста «армейцев».

«Константин полностью восстановился от травмы. Он уже приступил к тренировкам по программе», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс». Отметим, что последнюю игру в футболке «армейцев» Кучаев провёл в октябре текущего года против «Динамо». Следующие восемь игр Константин был недоступен для Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 10 игр в рамках всех состязаний, в которых он забил три гола при двух ассистах.