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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Кучаев полностью восстановился от травмы»

27 Декабря 2022 • 17:05 Комментировать
Сочи
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ЦСКА Москва
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04.03 19:00

Александр Клюев, представитель игрока столичного ЦСКА Константина Кучаева, высказался о состоянии футболиста «армейцев».

«Константин полностью восстановился от травмы. Он уже приступил к тренировкам по программе», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс». Отметим, что последнюю игру в футболке «армейцев» Кучаев провёл в октябре текущего года против «Динамо». Следующие восемь игр Константин был недоступен для Владимира Федотова.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 10 игр в рамках всех состязаний, в которых он забил три гола при двух ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев
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