Федотов прокомментировал потасовку в товарищеском матче ЦСКА с «Оренбургом»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о потасовке в товарищеском матче «армейцев» против «Оренбурга».

«Всё начинается с разговоров, с острых языков. Горячие ребята сцепились — на сборах такое часто, не стоит придавать этому значение. Никто не хотел проигрывать, уступать, так бывает», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам тренера, после двух недель на сборах у игроков начинают сдавать нервы. Также Федотов отметил, что после стычки команды продолжили игру в основных составах из-за договорённости с Марцелем Личкой.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Оренбург» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Иван Обляков.