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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В матче ЦСКА – «Оренбург» произошла потасовка видео

19 Января 2023 • 18:17 Комментировать

В четверг в рамках подготовки ко второй части сезона на сборах встречались ЦСКА и «Оренбург». По ходу товарищеского матча на поле возникла потасовка с участием футболистов. Видео опубликовал телеграм-канал «Мутко против».

К счастью, потасовка обошлась без серьёзных нарушений дисциплины.

 

Напомним, что ЦСКА обыграл «Оренбург» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Иван Обляков.

Добавим, что после первой части сезона Российской премьер-лиги ЦСКА идёт в турнирной таблице пятым, а «Оренбург» - седьмым.

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ЦСКА Москва Оренбург
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