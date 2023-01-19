В четверг в рамках подготовки ко второй части сезона на сборах встречались ЦСКА и «Оренбург». По ходу товарищеского матча на поле возникла потасовка с участием футболистов. Видео опубликовал телеграм-канал «Мутко против».

К счастью, потасовка обошлась без серьёзных нарушений дисциплины.

Напомним, что ЦСКА обыграл «Оренбург» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник московской команды Иван Обляков.

Добавим, что после первой части сезона Российской премьер-лиги ЦСКА идёт в турнирной таблице пятым, а «Оренбург» - седьмым.