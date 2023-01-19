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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Безуглов рассказал о состоянии Агапова и Арбузова

19 Января 2023 • 15:56 Комментировать

В четверг ЦСКА будет проводить товарищеский матч против «Оренбурга». Незадолго до его старта главный врач московской команды Эдуард Безуглов по обыкновению рассказал о кадровой ситуации.

«Вне общей группы находятся Илья Агапов и Ярослав Арбузов. Агапов продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения сухожилия в области коленного сустава. Ничего там страшного нет, уже приступил к работе на поле. Надо набраться терпения, ещё несколько дней Агапов будет заниматься по индивидуальной программе.

У Арбузова началось неприятное приключение – воспалились мягкие ткани. Это не связано с нагрузками или ушибами. Сейчас уже всё хорошо, через несколько дней он будет здоров. Все остальные ребята здоровы», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Илья Агапов Ярослав Арбузов
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