​Безуглов рассказал о состоянии Агапова и Арбузова

В четверг ЦСКА будет проводить товарищеский матч против «Оренбурга». Незадолго до его старта главный врач московской команды Эдуард Безуглов по обыкновению рассказал о кадровой ситуации.

«Вне общей группы находятся Илья Агапов и Ярослав Арбузов. Агапов продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения сухожилия в области коленного сустава. Ничего там страшного нет, уже приступил к работе на поле. Надо набраться терпения, ещё несколько дней Агапов будет заниматься по индивидуальной программе.

У Арбузова началось неприятное приключение – воспалились мягкие ткани. Это не связано с нагрузками или ушибами. Сейчас уже всё хорошо, через несколько дней он будет здоров. Все остальные ребята здоровы», - сказал Безуглов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.