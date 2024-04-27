Шалимов: «Очень тяжёлая ситуация у «Урала»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о положении екатеринбургского «Урала» в турнирной таблице Российской премьер-лиге.
«Очень тяжелая ситуация у «Урала». Но, но мой взгляд, все по-прежнему в руках у «Урала» - есть три игры за шесть очков, надо побеждать», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что в последней встрече чемпионата страны «Урал» потерпел минимальное поражение от «Ростова» со счетом 0:1. После 25 туров Премьер-лиги екатеринбургский коллектив набрал 24 балла и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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