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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент — о возможном включении Яковлева в сделку по Агапову: «Не могу это подтвердить»

27 Декабря 2022 • 16:50 Комментировать

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, высказался о возможном переходе игрока в «Пари НН». Ранее сообщалось, что футболист может быть включен в сделку по трансферу Ильи Агапова из нижегородского клуба в ЦСКА.

«На данный момент, у меня нет такой информации, что Яковлева могут включить в сделку Агапова в ЦСКА, не могу это подтвердить», — цитирует Железнякова Metaratings.

Представить игрока отметил, что пока рано говорить о будущем Яковлева в стане «армейцев», решение будет принимать наставник команды и руководство клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 14 матчах за ЦСКА и записал на свой счет одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владислав Яковлев Илья Агапов Пари НН Антон Железняков
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