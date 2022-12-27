Агент — о возможном включении Яковлева в сделку по Агапову: «Не могу это подтвердить»

Антон Железняков, агент нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, высказался о возможном переходе игрока в «Пари НН». Ранее сообщалось, что футболист может быть включен в сделку по трансферу Ильи Агапова из нижегородского клуба в ЦСКА.

«На данный момент, у меня нет такой информации, что Яковлева могут включить в сделку Агапова в ЦСКА, не могу это подтвердить», — цитирует Железнякова Metaratings.

Представить игрока отметил, что пока рано говорить о будущем Яковлева в стане «армейцев», решение будет принимать наставник команды и руководство клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 14 матчах за ЦСКА и записал на свой счет одну результативную передачу.