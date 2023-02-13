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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адебайор: «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов»

13 Февраля 2023 • 09:46 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор выразил мнение, что санкт-петербургский «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет.

Адебайор считает, что для тех, кто упорно работает ради достижения своей цели, нет ничего невозможного.

«Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Всё, что для этого требуется, — концентрация, вера в себя, ежедневная работа», — приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года российские клубы были отстранены от участия во всех международных турнирах. Наивысшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов на сегодняшний день остаётся попадание в 1/8 финала этого турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эммануэль Адебайор
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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