Адебайор: «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор выразил мнение, что санкт-петербургский «Зенит» способен выиграть Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет.

Адебайор считает, что для тех, кто упорно работает ради достижения своей цели, нет ничего невозможного.

«Думаю, российский клуб в ближайшие пару лет выиграет этот титул. Всё, что для этого требуется, — концентрация, вера в себя, ежедневная работа», — приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Напомним, что весной прошлого года российские клубы были отстранены от участия во всех международных турнирах. Наивысшим достижением «Зенита» в Лиге чемпионов на сегодняшний день остаётся попадание в 1/8 финала этого турнира.