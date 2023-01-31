Каррера: «Промес и Малком – игроки одного уровня»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил нападающего «красно-белых» Куинси Промеса с игроком «Зенита» Малкомом Филипе.

Итальянский специалист не смог выбрать лучшего среди этих двух футболистов, назвав их обоих игроками высокого уровня.

«Промес и Малком – игроки одного уровня. Оба одинаково хороши», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Промес провёл за «Спартак» 23 матча, забив 17 голов и отдав семь результативных передач. На счету 25-летнего Малкома 15 мячей и семь ассистов в 23 встречах за «сине-бело-голубых».

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков.