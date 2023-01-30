Угаров назвал причины, по которым Малком должен уйти из «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров назвал причины, по которым Малком должен покинуть «сине-бело-голубых».

«Я, честно говоря, считаю, что было бы лучше, если бы он ушёл. Во-первых, «Зенит» бы на нём заработал. Во-вторых, освободилось бы место для футболистов с российским паспортом», — цитирует экс-полузащитника издание «Спорт День за Днем».

Угаров отметил, что не верит в переход в «Пари Сен-Жермен», выразив мнение, что у бразильца нет никакого желания покидать Санкт-Петербург. Эксперт считает, что у Малкома не пропадёт мотивация из-за того, что он не переехал во Францию.

Напомним, что ранее генеральный директор клуба из Северной столицы Александр Медведев подтвердил намерение рассмотреть вариант с продажей бразильского фоврарда не менее чем за 40 миллионов евро, однако руководство «ПСЖ» отказалось выполнять эти условия. В текущем сезоне Малком провёл 23 матча за «Зенит», забив 15 голов при семи ассистах.