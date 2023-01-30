Гладилин: «Уход Малкома не повлияет на игру «Зенита»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах петербургского «Зенита» после ухода Малкома в «ПСЖ».

«У «Зенита» большая скамейка запасных. Если Малком уйдёт из «Зенита», у российских футболистов появится шанс. Но сейчас на всех ключевых позициях играют бразильцы. Уход Малкома не повлияет на игру «Зенита», — отметил эксперт в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, для выигрыша РПЛ «Спартаку» нужно выигрывать все оставшиеся поединки, однако и серебро станет для москвичей хорошим результатом, поскольку даже без Малкома «Зенит» сильнее «красно-белых».

Напомним, что после 17 туров клуб из Северной столицы лидирует в таблице Российской премьер-лиги, опережая «Спартак» на шесть баллов.