Семак: «Ренан провёл качественную игру, надеемся, что он вольётся в коллектив»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он оценивает дебютную игру бразильского новичка команды Роберта Ренана в завершившемся поединке 18-го тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (3:0).

«Видны его сильные качества. Это атакующий защитник, который очень хорошо двигает мяч. У него качественные передачи, но по взаимодействиям надо ещё работать. Понятно, что желание его захлёстывало, но он провёл качественную игру. Надеемся, что он вольётся в коллектив», — передаёт слова Семака «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 19-летний Ренан совершил переход в команду из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно. Ранее футболист выступал за клуб «Коринтианс»