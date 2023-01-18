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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Надеюсь, «Зенит» заинтересуется Ранджеловичем»

18 Января 2023 • 09:19 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Василис Панагиотакис, агент полузащитника «Урала» Лазара Ранджеловича, рассказал, при каком условии его клиент может покинуть екатеринбургский клуб.

По словам агента, интерес к 25-летнему сербу проявляют многие клубы, однако решение о его переходе может принять только клуб. Также Панагиотакис выразил надежду на то, что в будущем на Ранджеловича выйдет «Зенит».

«Если появится «Зенит» и даст деньги «Уралу», то вообще никаких вопросов. Но они пока не появились, хотя я надеюсь, они заинтересуются Лазаром. Это будет вполне возможно, если Ранджелович продолжит играть так, как в первой части сезона», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранджелович выступает за «Урал» с сентября прошлого года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе команды из Екатеринбурга 14 матчей, отметившись в них тремя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Сербии в 2,5 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Лазар Ранджелович
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