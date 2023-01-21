В «Пари НН» высказались о возможном подписании Дзюбы

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в нижегородский клуб. Напомним, в настоящий момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» собирается пригласить не только Дзюбу, но и экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, который уже опроверг эти слухи.

«Предлагал ли «Пари НН» контракт Дзюбе? Нет», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкую команду «Адана Демирспор», в составе которой провёл пять матчей и забил один гол. С ноября прошлого года футболист находится без работы. Сейчас портал Transfermarkt оценивает экс-капитана сборной России в 4 миллиона евро.