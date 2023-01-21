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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» высказались о возможном подписании Дзюбы

21 Января 2023 • 14:35 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в нижегородский клуб. Напомним, в настоящий момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента. 

Ранее сообщалось, что «Пари НН» собирается пригласить не только Дзюбу, но и экс-полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, который уже опроверг эти слухи.

«Предлагал ли «Пари НН» контракт Дзюбе? Нет», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкую команду «Адана Демирспор», в составе которой провёл пять матчей и забил один гол. С ноября прошлого года футболист находится без работы. Сейчас портал Transfermarkt оценивает экс-капитана сборной России в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Равиль Измайлов Пари НН Трансферы футбола - зима 2023
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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