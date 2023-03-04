Чемпион России вынужден одалживать футболки у технического партнёра

В восемнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» крупно обыграл со счетом 3:0 нижегородский «Пари НН», но, как оказалось, в питерском клубе сложилась достаточно странная ситуация - у него нет контракта с компанией Joma, а футболки на матч предоставил технической партнер чемпионов России - компания Wilberries.

При этом не далее как вчера, третьего марта, питерцы представили новую форму от компании Joma, однако это привело к тому, что украинский клуб «Карпаты» громогласно объявил об отказе сотрудничества с ней. О сложившейся ситуации сообщает издание «Чемпионат».