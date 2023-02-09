Защитник «Пари НН» Пенчиков продолжит карьеру в Казахстане

Защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков продолжит карьеру в «Актобе» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Metaratings.

По информации источника, сегодня, 9 февраля, Пенчиков отправился в расположение своей новой команды.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнму футболисту также проявляли «Велес» и «Тобол».

В текущем сезоне защитник провёл за «Пари НН» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Пенчикова в 250 тысяч евро.

Прошлый сезон «Актобе» завершил на втором месте турнирной таблицы чемпионата Казахстана, отстав от «Астаны» на одно очко.