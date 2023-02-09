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Защитник «Пари НН» Пенчиков продолжит карьеру в Казахстане

09 Февраля 2023 • 16:25 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 16:30

Защитник «Пари НН» Даниил Пенчиков продолжит карьеру в «Актобе» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Metaratings.

По информации источника, сегодня, 9 февраля, Пенчиков отправился в расположение своей новой команды.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнму футболисту также проявляли «Велес» и «Тобол».

В текущем сезоне защитник провёл за «Пари НН» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Пенчикова в 250 тысяч евро.

Прошлый сезон «Актобе» завершил на втором месте турнирной таблицы чемпионата Казахстана, отстав от «Астаны» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Пари НН Трансферы футбола - зима 2023 Даниил Пенчиков
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ЗЕНИТ ПАРИ НН
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