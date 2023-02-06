Аленичев: «Бакаеву сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть у «Зенита»

Бывший наставник столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре Зелимхана Бакаева за петербургский «Зенит».

«Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду», — заявил победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в интервью изданию Sport24. По его мнению, Бакаев уступает по своему уровню бразильским звёздам «сине-бело-голубых».

Напомним, что Зелимхан присоединился к клубу из Северной столицы в статусе свободного агента после завершения контракта со «Спартаком». В футболке «Зенита» полузащитник провёл 20 матчах во всех состязаниях, забив один гол при двух ассистах.