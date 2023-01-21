Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Бразильцы «Зенита» и Промес играют без сердца»

21 Января 2023 • 09:33 Комментировать
Зенит
...
Пари НН
04.03 19:00

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что легионеры петербургской команды, а также лидер «Спартака» Куинси Промес выступают в России исключительно из-за больших зарплат.

«Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Они и Промес играют без сердца, им всё равно на всё, их волнуют только деньги», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Также специалист подчеркнул, что в чемпионате Чехии футболисты получают намного меньше, однако играют на уровне топовых легионеров РПЛ.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. Отметим, что на данный момент Промес делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров лиги с нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.  На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела Куинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Января
09:50 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что в «Торпедо» отказались от Дзюбы не по футбольным причинам
09:33 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Бразильцы «Зенита» и Промес играют без сердца»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Сборы тяжелые, это правда»
07:56 · Россия. Премьер-лига
Бердыев оценил шансы Азмуна перейти в «Сочи»
07:26 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» завершил зимнюю трансферную кампанию
06:10 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил шансы Рассказова заиграть в Европе
06:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» дал комментарий по уходу Рассказова
05:56 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о зимней трансферной кампании
05:14 · Россия. Премьер-лига
Колосков отреагировал на отказ «Левски» играть со «Спартаком»
20 Января
23:51 · Россия. Премьер-лига
Дзюба может перейти в клуб чемпионата Китая слухи
23:37 · Россия. Премьер-лига
Осинькин – о Сычевом: «Он готов учиться и принять на себя вызовы, отношение его очень радует»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Радимов не думает, что «Ростов» сможет участвовать в чемпионской гонке
23:13 · Россия. Премьер-лига
Нуньеш – о Тавареше: «Это футболист с огромным потенциалом»
23:09 · Россия. Премьер-лига
​Дуарте вылетит в расположение «Спартака» завтра
Все новости
Рекомендуем