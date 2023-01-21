Петржела: «Бразильцы «Зенита» и Промес играют без сердца»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что легионеры петербургской команды, а также лидер «Спартака» Куинси Промес выступают в России исключительно из-за больших зарплат.

«Бразильцы «Зенита» остаются в России только из-за денег, они бы так не играли в вашей стране. Они и Промес играют без сердца, им всё равно на всё, их волнуют только деньги», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Также специалист подчеркнул, что в чемпионате Чехии футболисты получают намного меньше, однако играют на уровне топовых легионеров РПЛ.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Спартак» на шесть очков. Отметим, что на данный момент Промес делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров лиги с нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.