Ледяхов: «В теории Дзюба мог бы быть полезен «Зениту»

Бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в «Зенит».

Напомним, в настоящий момент 34-летний футболист находится в статусе свободного агента. За петербургский клуб Дзюба выступал с 2015 по 2022 год. В составе «сине-бело-голубых» форвард провёл в общей сложности 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

По мнению Ледяхова, Дзюба мог бы принести пользу «Зениту», так как для нашего чемпионата он всё-ещё остаётся классным игроком. При этом эксперт усомнился в том, что в условиях отстранения от еврокубковых турниров «сине-бело-голубые» нуждаются в новых нападающих.

«Для Дзюбы, конечно, это был бы очень хороший вариант, если его вернут. У него был бы шанс играть там. Списывать его рано, 34 года — это самый расцвет сил», — цитирует Ледяхова Legalbet.

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют ЦСКА, «Торпедо» и «Пари НН».