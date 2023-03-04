Бубнов дал прогноз на матч «Зенит» - «Пари НН»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился прогнозом на поединок 18-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Пари НН».

«3:0. Явный фаворит - «Зенит». Думаю, что лидер сезона на своем поле должен без особого труда на классе разобраться с соперником», - передает слова Александра издание Sportbox.

Матч «Зенита» против «Пари НН» состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости находятся на 12-й строчке.

Детальная текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.