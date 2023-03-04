«Зенит» удвоил счёт в матче с «Пари НН», у Малкома дубль

Не успели «Зенит» с «Пари НН» возобновить матч 18-го тура Премьер-лиги, как хозяева поля удвоили свой перевес над соперником. На 47-й минуте Малком удвоил счет. Андрей Мостовой с левого края поля выполнил прострел в линию атаки, а там его партнер удачно сыграл на опережение, пробив в цель почти в упор - 2:0.

Напомним, что Малком забил и первый гол в этом поединке. В начале первого тайма он шикарно перебросил стенку со штрафного и поразил ближнюю девятку. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.