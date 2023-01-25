Ренан выбрал себе игровой номер в «Зените»

Стал известен игровой номер бразильского новичка «Зенита» Роберта Ренана, центральный защитник петербуржцев будет выступать под 77-м номером.

Напомним, Ренан перебрался в стан «сине-бело-голубых» текущей зимой из «Коринтианса» в рамках обмена игроками. Из «Зенита» в бразильский клуб на постоянной основе перебрался форвард Юри Алберто, а вместе с Ренаном состав лидера РПЛ пополнил хавбек Ду Кейрос.

По мнениям экспертов, новичок «Зенита» должен заменить в центре обороны опытного хорвата Деяна Ловрена, который после чемпионата мира в Катаре перебрался в клуб Лиги 1 – «Лион».